Комарі та мухи бояться цих двох запахів: як відвадити комах від будинку

Не поспішайте витрачати гроші на спреї проти комарів, адже є більш вдалий метод боротьби з ними

Комахи влітку можуть стати справжньою проблемою. З мухами не завжди справляються магазинні репеленти, а комарів може привабити навіть колір одягу. Однак є природні способи для відлякування шкідників.

Щоб відлякати від будинку комарів і мух, скористайтеся простими лайфхаками, а саме, зверніть увагу на два запахи, передає Express.

Перший запах, якого бояться мухи та комарі, має олія перцевої м’яти. Просто додайте трохи олії перцевої м’яти у воду, змішайте, а потім використовуйте пульверизатор, щоб розпорошити рідину навколо вікон та дверей.

Другий натуральний репелент проти літніх комах – лаванда. Додайте краплі олії лаванди у воду і розпорошіть рідину по всьому будинку, щоб відвадити комарів та мух. В якості альтернативи можете розмістити вазони з лавандою навколо будинку.

Крім того, бажано захистити вікна в будинку антимоскітною сіткою. Також пам’ятайте, що комах приваблює світло. Тому якщо розкрили вікна у вечірній час, то не залишайте світло у кімнаті увімкненим.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші дієві способи боротьби з мухами у житлі. Пастку для комах легко зробити своїми руками.