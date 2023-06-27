Білизна стане ідеально чистою: як випрати речі без пральної машини

Цей спосіб прання не вимагає багато зусиль

У відпустці або на дачі може статися ситуація, коли потрібно випрати речі, а пральної машини немає. Прання речей вручну зазвичай потребує чимало зусиль. Полегшити собі завдання можна завдяки перевіреним часом хитрощам.

Як випрати речі вручну

Змішайте одну столову ложку харчової соди та стільки ж прального порошку. Залийте сухі компоненти трьома літрами теплої води. Замочіть речі в отриманому розчині на пів години.

Після цього витягніть замочені речі, намильте їх господарським милом і знову залийте гарячою водою або окропом (якщо це дозволяє тип тканини).

Коли вода охолоне, злийте її та промийте речі водою з-під крана.

Цей простий спосіб прання не вимагає сил на те, щоб терти білизну, але дозволяє досягти ідеальної чистоти речей. І все це без використання пральної машини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як самостійно приготувати ефективний засіб для прання та кондиціонер для білизни.