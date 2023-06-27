Відповідь вас точно здивує: чому не варто викидати кульковий дезодорант

Не всі пляшечки від косметики потрібно викидати

Дезодорант є важливим і необхідним засобом особистої гігієни, особливо у спекотні дні, тому що запобігає появі неприємного запаху та дарує на тривалий час відчуття свіжості. Але мало хто знає, що цей косметичний засіб можна використати повторно.

Експерти у матеріалі видання Wday поділилися цікавими лайфхаками, за допомогою яких ви зможете вкотре застосувати кульковий дезодорант із користю для себе.

Як повторно використовувати кульковий дезодорант

Порятунок від комарів

Наразі триває активний сезон комарів, тому потрібно вживати заходів, щоб захистити своє тіло від укусів. Можна, звичайно, придбати спеціальний засіб, але можна і приготувати розчин самостійно і він буде більш ефективним. Візьміть ефірну олію гвоздики (10-15 крапель) і змішайте її з оливковою олією, а отриманий розчин помістіть у ємність з-під дезодоранту. Кулька буде рівномірно розподіляти рідину по вашій шкірі і захистить її від комарів та інших комах.

Захист від сонця

Свою шкіру слід захищати від сонячних променів. Можна взяти крем, перелити його у флакон від дезодоранту та за допомогою кульки ефективно розподілити засіб по тілу. За його допомогою це зробити буде значно простіше.

"Телеграф" писав раніше, яка різниця між дезодорантом та антиперспірантом. Експерти вказали на головні помилки у використанні.