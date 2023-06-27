Важливо враховувати два фактори: хімік розповів, як відрізнити натуральний мед від підробки

Мед містить у собі понад п’ятдесят цінних речовин

Мед — неймовірно смачний і корисний продукт, який часто використовують як у кулінарії, так і в косметології та нетрадиційній медицині. І купити мед на ринку або в магазині не складно, проте існує великий ризик замість натурального продукту придбати підробку.

Вчений-хімік Гліб Репіч розповів, на що слід звернути увагу при покупці меду, щоб визначити, що перед вами точно не "фальшивка". Докладніше про це написано у матеріалі "РБК-Україна".

Як відрізнити натуральний мед

Консистенція

За словами фахівця, велику роль відіграє консистенція продукту. Наприклад, рівномірно кристалізований мед свідчить про високу якість. Єдиний вид, який не кристалізується взагалі — це акацієвий. При покупці уважно стежте за тим, щоб продукт стікав рівномірно, тонким струмком і стелився гіркою.

Смак

Хімік зазначив, що якісний мед повинен мати яскраво виражений приємний смак і запах. У ньому не повинно бути жодних кислинок та ноток карамелі. Якщо взявши ложку меду в рот, ви відчуєте, що в горлі трохи дере, значить, що продукт хороший.

"Телеграф" писав раніше, як відрізнити натуральний сир від підробки. Експерти розповіли, на що слід звернути увагу.