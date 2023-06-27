Захистить і від комарів, і від вампірів: рецепт часникової води

Комарі не люблять різких запахів

З настанням літа люди все частіше шукають способи позбутися комарів та інших комах. Для цього є безліч спреїв та інших засобів на основі хімії, але можна убезпечити себе від настирливих комах за допомогою підручних засобів.

На порталі Uaportal розповіли, що проти літніх "вампірів" точно допоможе часникова вода. Це перевірений десятиліттями спосіб, який захистить від настирливих кровопивців.

Щоб зробити часниковий спрей, потрібно заварити кілька зубчиків часнику у воді. Дайте спрею охолонути, після чого розпорошіть його по кімнаті, яку бажаєте захистити від комарів. Цим комахам не подобається запах часнику, тому вони точно уникатимуть таких місць.

Крім часникової води є й інші дієві способи з підручних засобів, щоб позбавитися комарів. Наприклад, камфора, яку необхідно запалити і залишити в приміщенні на півгодини. Запах приголомшить комарів і їх поменшає. Якщо під рукою немає такої рослини, підійдуть камфорні пігулки, які потрібно розмістити у мисках із водою.

Ще один ефективний метод від комарів кави або кавова гуща. Комахам не подобається цей насичений запах, тому, щоб позбавитися їх, розсипте каву по кутах будинку.

Крім того, якщо розставити по будинку натуральний освіжувач повітря з лимона та гвоздики, то комарів можна більше не боятися. У половинки лимона достатньо вставити кілька суцвіть гвоздики.

Також вирішити проблему докучливих комах допоможе вирішити яблучний оцет. Змішайте його з рослиною гамамеліс у рівних пропорціях, а також додайте кілька крапель ефірної олії евкаліпту або цітронелла. Добре перемішайте та розпорошіть по приміщенню за допомогою пульверизатора.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому комарі кусають людей. Вчені з’ясували причину та розповіли, чи є спосіб уникнути укусів цих настирливих комах.