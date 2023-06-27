Хитрість вирішить проблему з використанням вологих серветок: це корисно знати

При спробі дістати з пачки одну серветку витягуються дві і більше

Вологі серветки давно перейшли до розряду предметів першої необхідності. При використанні серветок часто трапляється так, що замість однієї з упаковки витягуються відразу кілька. Забрати їх назад у пачку проблематично. Особливо це докучає, коли немає вільного часу і треба діяти швидко.

Однак є хитрість, що дозволяє уникнути цього дратівливого моменту.

Для цього знадобиться лише канцелярська гумка або гумка для волосся. Вона має бути досить великою, щоб охопити всю товщину пачки з серветками і водночас досить міцно прилягати до неї.

Потрібно розмістити гумку біля отвору на пачці серветок. Вона чинитиме тиск і перешкоджатиме виходу більше однієї серветки. Після того, як серветка буде витягнута, помістіть гумку посередині пачки. Таким чином вона триматиме упаковку закритою, щоб вміст не випадав, а всередину не потрапляло сміття.

Якщо на пачці серветок є пластиковий клапан, можна спробувати іншу хитрість. Зробіть поздовжні надрізи, щоб збільшити віконце. Завдяки цьому серветки не тягнутимуться одна за одною.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, які допоможуть відкрити пакет за пару секунд.