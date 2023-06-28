Урожаю не дочекаєтеся: п’ять помилок городників при використанні дріжджів як добрива

Дріжджові настої корисні для культур, але дачники повинні врахувати кілька нюансів

Досвідчені городники часто використовують для удобрення рослин на городі натуральні підживлення. Поширений та ефективний інгредієнт саморобних добрив – дріжджі, але з цим продуктом потрібно бути обережнішим.

Важливо знати про п’ять частих помилок дачників, яких вони припускаються при удобренні культур дріжджами. Про це розповідає ukr.media.

По-перше, дріжджі не дадуть ефекту, якщо ґрунт не прогрівся до 15-18 градусів. Тобто застосовувати дріжджові підживлення навесні не варто, а ось у червні та липні – саме те.

По-друге, перед додаванням дріжджів у ґрунт, бажано внести органіку (перегній, компост, скошена трава). Якщо цього не зробити, результат буде мінімальним. Дріжджі добре допомагають органіці розкладатися, підготовлений ґрунт краще "прийме" дріжджове добриво, що гарно позначиться на розвитку овочів.

По-третє, важливо пам’ятати, що дріжджі прискорюють зростання наземної частини культур і стимулюють розвиток зелені. У зв’язку з цим можлива груба помилка, якщо часто підгодовувати овочі дріжджами у другій половині літа. 2-3 процедури з дріжджовим добривом за сезон – найоптимальніше рішення.

Крім того, городникам не слід забувати про втрату кальцію та калію, які забирають із ґрунту дріжджові підживлення. Тому переконайтеся, що ґрунт на вашому городі якісний і насичений цими елементами. Як калійно-кальцієве підживлення підійде зола.

Також дачникам не варто припускатися помилки з добривом не тих рослин. Протипоказані дріжджі у випадку з цибулею, часником та редисом. Цей компонент лише погіршить смак плодів, вони виростуть м’якшими, пухкими, швидко зіпсуються. Тому поливати дріжджовим розчином усі поспіль овочі – погана ідея.

Раніше "Телеграф" розповідав, що використовувати добриво із дріжджів можна не лише для городніх культур. Не менше любить таке підживлення популярна квітка — троянда.