Лише одного засобу достатньо, щоб вивести чорнильні плями з одягу: швидко та просто

Цим лайфхаком користувалися ще наші бабусі

Плями на одязі – частина нашого повсякденного життя. Деякі усунути легко і просто, інші ж складніше. Це стосується й чорнильних плям. На жаль, але не завжди звичайного прання вистачає, щоб плями зникли. На щастя є ефективна хитрість.

Чорнильні плями здатні глибоко проникати в тканину та змішуватися безпосередньо з волокнами вашої речі, пише портал santeplus. Однак лише один засіб з вашої аптечки здатний легко видалити плями від ручок і повернути вашому одягу його початковий блиск.

Як вивести плями від ручки

Секретний інгредієнт, який потрібно нанести на одяг перед тим, як покласти в пральну машину — медичний спирт. Той самий, який зазвичай використовується для дезінфекції або обробки ран для запобігання шкідливим бактеріям. Лише кілька крапель на одяг і можна прощатися зі слідами чорнила.

Змочіть пляму на тканині кількома краплями спирту та залиште на годину. Після цього очистьте забруднену ділянку теплою водою з милом. І, нарешті, помістіть одяг у пральну машину та почніть прання.

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