Як швидко зняти фарбу зі стін без "хімії" та пилу: відходитиме великими пластами

Хімзасоби викликають неприємний запах, а болгарка — пил

Під час ремонту часто виникає необхідність видалення не лише старих шпалер з поверхні стін, а й фарби. Цей процес досить часозатратний і складний, особливо якщо намагатися зробити це за допомогою звичайного шпателя.

Деякі будівельники вважають за краще використовувати для цього випадку хімічні засоби. Однак такий метод має недоліки, такі як висока вартість та неприємний запах, який з’являється при використанні розчинників. Інший варіант – використання болгарки з різними насадками, але це призводить до утворення великої кількості пилу.

Найбільш зручним та ефективним способом видалення фарби зі стіни є застосування тепла. Для цієї мети ідеально підходить доступний за ціною будівельний фен, пише cpykami.

Як швидко зняти фарбу зі стін

Коли фарба нагрівається, вона стає податливою, тому її видалення триває небагато часу і не потребує зусиль. Тепер ми зможемо впоратися з цим завданням значно швидше, оскільки фарба сходитиме великими пластами.

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