Як почистити кухонну витяжку: секрет бездоганної чистоти

Ефективні методи зробити витяжку чистою всередині та зовні

Під час прибирання кухні, де ми зберігаємо продукти, готуємо та насолоджуємося смачними стравами, варто приділити особливу увагу не тільки миттю печі, але й витяжки. Вона накопичує найбільше жиру і вимагає ретельного очищення.

"Телеграф" розповість, як ефективно почистити кухонну витяжку, щоб повністю видалити жир.

Як почистити внутрішню частину кухонної витяжки

Очищення внутрішньої частини витяжки є ключем до забезпечення її належної роботи.

Спосіб 1

Використовуйте покупний знежирювач.

Зніміть фільтри та розпорошіть на внутрішню поверхню витяжки спеціальний знежирювач для кухонних витяжок.

Дайте продукту подіяти протягом часу, рекомендованого на етикетці.

Використовуйте тканину або м’яку частину губки, щоб очистити внутрішню частину витяжки.

При необхідності повторюйте процес, доки внутрішня частина витяжки не стане повністю чистою.

Спосіб 2. Використовуйте харчову соду

Харчова сода — відмінна альтернатива покупному засобу для чищення витяжки.

Закип’ятіть дві каструлі води з харчовою содою.

Увімкніть витяжку та поставте під нею каструлі з гарячим розчином соди.

Пара що буде виділятися з каструлі допоможе розчинити жир, що скупчився всередині витяжки.

Тримайте каструлі на вогні не менш як годину, за необхідності додаючи воду та харчову соду.

Зніміть каструлі з плити, коли жир почне відшаровуватись, і протріть внутрішню частину витяжки ганчіркою.

Щоб видалити стійкі забруднення, зробіть густу пасту з води та харчової соди та потріть м’якою щіткою або губкою.

Завершіть очищення, протерши тканиною, змоченою водою або білим оцтом, щоб видалити всі залишки бруду та залишити кухонну витяжку бездоганно чистою.

Як почистити кухонну витяжку зовні

Якщо ваша витяжка виготовлена ​​із нержавіючої сталі, використовуйте спеціальний продукт для цього матеріалу.

Розпиліть засіб для чищення на зовнішній бік витяжки та протріть тканиною.

Зверніть увагу на кнопки та екран, уникайте потрапляння на них рідин, щоб уникнути пошкоджень. Для очищення цих частин використовуйте суху або трохи вологу тканину.

Як очистити сітку витяжки

Зніміть сітку, дотримуючись інструкцій до витяжки.

Наповніть таз гарячою водою і додайте трохи засобу для миття посуду.

Замочіть сітку на кілька хвилин, щоб пом’якшити жир, що скупчився.

Використовуйте м’яку тканину або щітку, щоб видалити бруд.

Не використовуйте алюмінієві губки, оскільки вони можуть пошкодити сітку.

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