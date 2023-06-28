Навіщо класти мило в бачок унітазу: хитрість, яка вирішить популярну проблему

Немає необхідності вкладати кошти у дорогі ароматизатори для дому

Туалети є одними з тих приміщень, які потребують найбільшого догляду. Адже кожне використання може залишати неприємні запахи, що розповсюджуються по всьому будинку. На щастя, є одна маленька хитрість, яка з легкістю розв'яже цю смердючу проблему.

Більшість часу господині озброюються різними освіжувачами і дезодорантами, проте ці продукти не завжди ефективні, пише santeplus. На заміну цієї хімії ми пропонуємо вам простий та дієвий трюк. Вам знадобиться лише ароматне мило.

Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Візьміть стару шкарпетку і помістіть у неї шматок ароматного мила на свій вибір. Потім розріжте його ножицями так, щоб вийшов мішечок для мила з вузлом. З залишку тканини зробіть другий вузол, щоб вийшло кільце, за яке після можна буде підвісити ароматизатор, що вийшов усередині змивного бачка.

Таким чином, туалет очищатиметься і ароматизуватиметься після кожного відвідування "самостійно".

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