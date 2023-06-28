Зірку нульових не впізнати: Крістіна Агілера показала пишні форми у стильному вбранні (фото)

Фігура Агілери дуже змінилася за останні роки, але шанувальники люблять зірку з будь-яким іміджем

Популярна співачка Крістіна Агілера потрапила до об’єктивів папараці на одній із вулиць Нью-Йорка. 42-річна артистка підкреслила свої пишні форми стильним образом.

Як повідомляє "Телеграф", зірку сфотографували у вівторок, 27 червня, у Нью-Йорку. Агілера із задоволенням позували перед камерами.

Так, для прогулянки знаменитість обрала білий топ із відвертим вирізом, широкі блакитні джинси, пару білих туфель із відкритим носком, а акцентом образу став прозорий довгий плащ оранжевого відтінку. Співачка доповнила вбрання аксесуарами: сонцезахисними окулярами у світлій оправі, сережками-кільцями, намистом та клатчем у райдужному забарвленні. Волосся Агілера зібрала у фірмовий хвіст.

Стильний образ співачки. Фото: Getty Images

Агілера позує перед фотографами. Фото: Getty Images

Зірку застали у момент виходу з готелю. Фото: Getty Images

Зірку нульових не впізнати. Фото: Getty Images

Співачка Крістіна Агілера стала популярною у нульових. Серед її хітів Lady Marmalade, Ain’t No Other Man, Hurt та Candyman. За останні роки зовнішність артистки неодноразово змінювалася, а форми стали більш пишними. Артистка залишається однією із найспішніших у США та світі. Днями співачка виступила хедлайнером на щорічному концерті Pride Island у Нью-Йорку, до слова, її пісня Beautiful вважається одним із гімнів ЛГБТ-спільноти.

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