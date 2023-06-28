Речі будуть чистими, а колір не зблякне: названо ідеальну температуру при пранні

Не рекомендується занадто гаряче прання, воно лише здатне пошкодити волокна тканин

Під час прання речей потрібно враховувати кілька простих правил, інакше можна зіпсувати одяг. Вирішальну роль грає температурний режим. Якщо ви думаєте, що з плямами впорається лише гаряча вода, це не так.

Ідеальна температура для пральної машини складає 30 градусів. Про це розповідає видання Express.

Думка про те, що прання за найвищої температури — єдиний спосіб ретельно очистити одяг, швидше є міфом, насправді так ви можете пошкодити вироби. Для тих, хто за один раз пере різні кольори та тканини, найкраще використовувати 30-градусний температурний режим. Це просте правило не дасть кольорам поблякнути.

Крім того, щоб прання при 30 градусах дало найкращі результати, дотримуйтесь простих рекомендацій:

Сортуйте білизну за кольорами й типами тканин перед тим, як завантажити пральну машину.

Вивчайте етикетки на речах.

Попередньо обробіть плями спеціальним засобом.

Використовуйте якісний пральний порошок і кондиціонер для білизни.

Вибирайте правильний режим прання (бавовну та шовк не можна прати однаково).

Не завантажуйте пральну машину більш ніж на три чверті барабана.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести чорнильні плями з одягу. А ще ми писали, чим видалити плями від поту на речах.