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Цвіль у ванній: чотири простих способи позбутися цієї неприємності

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вивести цвіль не завжди просто
Вивести цвіль не завжди просто. Фото pinterest.com

Щоб упоратися з грибком, необов’язково витрачати гроші на магазинні хімікати для прибирання

У будинках із підвищеною вологістю часто розвивається пліснява. Особливо страждає від бактерій ванна кімната, де сиріше і вологіше, ніж в інших приміщеннях. На щастя, з неприємністю легко впоратися чотирма способами.

Щоб позбутися цвілі у ванній кімнаті, дотримуйтесь чотирьох простих рекомендацій. Грибку завжди легше запобігти, ніж видаляти будь-якими засобами, пише Express.

По-перше, відкривайте вікна та двері після прийняття душу. Так ви покращите циркуляцію повітря і позбавитеся надмірної вологості. Пам’ятайте, що пара і волога, що утворюються під час миття, можуть осідати на поверхнях, що стимулює цвіль до зростання.

По-друге, регулярно очищайте ванну кімнату оцтом. Цей натуральний засіб має антимікробні властивості, що ефективно при видаленні цвілі. Більше того, продукт не тільки видалить спори грибка, а й допоможе запобігти їх повторній появі.

По-третє, використовуйте осушувач. Незамінний пристрій для кімнат, де завжди тепло та волого. Розмістіть осушувач прямо біля душу або ванни, щоб запобігти заплісненню.

По-четверте, не стеліть на підлозі у ванній килими та килимки. Тканина вловлює вологу, що створює сприятливі умови для розвитку цвілі. За можливості вибирайте вологостійкі матеріали для поверхонь у ванній кімнаті, а підлогу зробіть з підігрівом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити шви плитки у ванній кімнаті. Варто натерти їх одним засобом, щоб затірка сяяла від чистоти.

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#Цвіль #Ванна кімната #Лайфхак