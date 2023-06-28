Навіщо до нової речі прикріплюють шмат тканини: правильну відповідь знають не всі

"Бонус" у вигляді клаптя дуже часто додається до нового одягу

З виворітного боку на новому одязі або на бирці можна помітити прикріплений ґудзик або кнопку та шматочок тканини, з якої пошитий виріб. Ґудзик та кнопка стануть у пригоді для заміни фурнітури що може відірватися. Але справжнє призначення клаптя відоме небагатьом. Деякі люди просто відправляють його у відро для сміття разом з биркою і роблять це дарма.

За аналогією з ґудзиком можна подумати, що шматок тканини потрібен для того, щоб відремонтувати порвану річ. Тобто має використовуватися як латка. Але насправді його призначення інше.

Маленький шматочок тканини прикріплюють до нової речі для перевірки перед пранням. Виріб може втратити форму або колір через засоби для прання або виведення плям. Щоб цього не сталося, засіб потрібно спочатку спробувати на цьому клаптику, а потім уже відправляти у прання виріб. Також на цьому шматочку тканини можна перевірити, на якому режимі найкраще прасувати річ, щоб не зіпсувати її.

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