Чим обробити взуття, щоб прибрати неприємний запах: допоможуть три копійчані засоби

Неприємний запах взуття завдає багато незручностей

Взуття — незамінний елемент нашого гардеробу, який виконує безліч різних функцій, тому потрібно стежити за тим, щоб він був і комфортним, і охайним. Однак частою проблемою в літній сезон є неприємний запах із взуття, тому що ноги потіють, волога всередині затримується і починають розмножуватися бактерії.

Але з цим можна й треба боротися. Експерти у матеріалі "24 канали" розповіли, як прибрати неприємний запах із взуття за допомогою копійчаних, але ефективних засобів.

Як прибрати неприємний запах з взуття

Сіль/сода

Візьміть внутрішню частину кросівок чи іншого взуття та посипте її сіллю чи содою. Залишіть так на пару годин, а потім струсіть залишки. Ці засоби добре справляються зі шкідливими бактеріями й швидко поглинають неприємний запах.

Оцет

Візьміть серветку або ганчірку, змочіть її в укусі, розведеному з водою і протріть взуття. Цей засіб також швидко знищує бактерії, не дозволяючи їм розмножуватися та нейтралізує запах. Щоб оцет випарувався, потрібно залишити взуття на свіжому повітрі на кілька годин.

Активоване вугілля

Проблему неприємного запаху з взуття допоможе вирішити активоване вугілля. Візьміть кілька пігулок і залиште всередині взуття, помістивши їх у пакет чи тканину. Залишіть так на кілька годин і запах зникне.

"Телеграф" писав раніше, що треба робити, щоб взуття не натирало. Експерти поділилися кількома цінними порадами.