Жоден комар до вас не підлетить: рецепт засобу від надокучливих комах

Простий засіб від комарів, який можна зробити самостійно

Набридливі комарі – одна з головних проблем влітку. Вирішити її можна завдяки фумігатору або іншому покупному засобу. Або ж можна вдатися до народних методів.

На каналі come cucinare у YouTube поділилися незвичайним способом боротьби з кусючими комахами.

Для порятунку від комарів знадобиться пиво, коричневий цукор, пральний порошок та пластикова пляшка.

Візьміть трохи коричневого цукру та змішайте зі столовою ложкою прального порошку. Залийте цю суміш пляшкою пива і добре все перемішайте.

Після цього візьміть пластикову пляшку та розріжте її на дві частини. Шийку пляшки переверніть і вставте у відрізаний піддон, після чого налийте в ємність суміш з пива, порошку та цукру.

Таким чином вийде ідеальна пастка для комарів. Приготовлений засіб своїм запахом приманюватиме комарів, ті потраплятимуть у пляшку, а вибратися звідти вже не зможуть.

Розмістіть пастку для комарів біля вікна

Пляшку з сумішшю потрібно поставити біля вікна, через яке у квартиру можуть потрапити комарі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко позбутися мишей у будинку.