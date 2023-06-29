Навіщо досвідчені господині додають соняшникову олію в раковину: відповідь вас здивує

Цей продукт утворює захисну плівку

Багато господарок скаржаться у ванній на неприємний запах, особливо він з’являється, коли власники житла надовго кудись їдуть і сантехнікою не користуються, зокрема раковиною. Через це в сифоні починає утворюватися наліт, осідають бактерії та "гальмується" злив води.

У таких випадках не поспішайте купувати дорогу "хімію" або викликати майстра, тому що досвідчені господині використовують простий лайфхак із соняшниковою олією. Якщо правильно все виконати, то проблема зникне і більше не виникатиме у разі вашого від’їзду з дому. Детальніше про це розповіли у матеріалі TCH.

Навіщо в раковину заливають олію

Експерти кажуть, що за допомогою цього продукту утворюється захисна плівка, яка не дасть неприємному запаху поширюватись у приміщенні. Але перш ніж заливати соняшникову олію в раковину, переконайтеся, що всі інші справи в будинку перед від’їздом ви зробили. Потім дуже обережно, невеликою кількістю залийте в слив раковини продукт. Він допоможе захистити приміщення від неприємного запаху на період до 3 місяців.

Однак перед процедурою важливо зробити кілька дій:

відкрийте сифон і очистіть його від бруду, після чого заливайте олію;

якщо вам не потрібна ця захисна плівка, тому що раніше ви не помічали, що в квартирі від сантехніки надходить неприємний запах — олію краще не заливайте;

якщо труби старі, то олія може утворити суміш із води, іржі та залишків їжі, тому від неприємного запаху цей лайфхак убереже, але потім потрібні будуть додаткові спеціальні засоби, щоб прочистити труби від засмічення. Але це не складна процедура, оскільки існує безліч таких засобів.

"Телеграф" писав раніше, як відполірувати раковину до блиску. Допоможе лише один бюджетний продукт.