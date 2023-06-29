Допоможе відмити не лише вікна: хитрість, як газетою очистити підошву праски від накипу

Відмінний спосіб позбутися бруду, який встиг осісти на підошві вашої праски!

Всі ми знаємо про лайфхак з газетою для ідеального очищення вікон без розводів, проте це ще не всі її "суперздатності". Виявляється це друковане видання стане в пригоді кожній домогосподарці і для чищення праски, а точніше її підошви, від накипу та нагару.

Чистка підошви вашого приладу — це дуже важлива справа, особливо для того, щоб уникнути слідів на білизні під час прасування. І для цього можна використовувати інгредієнти, які, напевно, є у кожного в будинку, пише santeplus.

Вам знадобиться стара газета та сіль. Зазначимо, що ця спеція вражає своєю здатністю руйнувати навіть найстійкіші плями.

Щоб використати їх очищувальні властивості, виконайте такі дії:

Покладіть газету або дві на прасувальну дошку; Встановіть найгарячішу настройку на вашій прасці; Посипте газету рясно сіллю та проведіть праскою по ній круговими рухами; Дайте прасці охолонути і видаліть сіль і бруд за допомогою чистої вологої тканини.

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