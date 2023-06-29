Хитрість із туалетним папером допоможе відмити плиту та не забруднити руки: що потрібно зробити

Бруд відійде сам, плиту не доведеться терти

Газова плита періодично покривається шаром жиру і потребує ретельного очищення. Боротьба з брудом, що прикипів до поверхні, вимагає певних зусиль. Полегшити роботу допоможе лайфхак із туалетним папером.

Для початку змішайте 2 ст. л засобу для миття посуду зі 100 мл води. Для видалення сильних забруднень додайте до розчину трохи столового оцту.

Ретельно розмішайте інгредієнти та розпорошите на поверхню плити. На вологій поверхні розмістіть аркуші туалетного паперу. За бажання його можна замінити на паперовий рушник або щільні паперові серветки. Зачекайте, поки відкисне бруд. На це піде щонайменше 10 хвилин.

Жир не потрібно відтирати ганчіркою чи щіткою, він почне відшаровуватись самостійно і вам залишиться зібрати його папером. Після цього протріть поверхню вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки миючого засобу і витріть насухо.

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