Навіщо лити оцет у бачок унітазу: хитрий трюк, який змінить ваше повсякденне життя

Змив — це місце, яким не можна нехтувати при чищенні унітазу

Після змиву в унітазі деякі бактерії продовжують розмножуватися в баку і є причиною багатьох неприємних запахів. Щоб цього не сталося, потрібно мити не лише чашу туалету, а й зливний бачок. На щастя, є прості та швидкі способи позбутися плям плісняви та іржі.

Щоб почистити туалет, необов’язково виділяти частину свого бюджету на купівлю побутової хімії, яка дорога і плюс ще й агресивна. Щобільше, не факт, що вона спрацює, а ці продукти можуть завдати шкоди вашому здоров’ю, пише santeplus.

Відмінним засобом, який допоможе очистити зливний бачок від цвілі та іржі є звичайний оцет. Його можна використовувати як такий або розбавляти водою ефект буде однаковий. Цей універсальний продукт продезінфікує, вичистить, дезодорує та надасть блиску вашому туалету.

Все, що потрібно зробити, це злити воду з бачка, налити в нього оцет і почекати, поки бак наповниться водою. Потім дайте засобу подіяти протягом декількох хвилин і змийте.

Завдяки своїй здатності видаляти накип оцет подбає про розчинення бруду та іржі в бачку, а також усуне цвіль, що викликає неприємні запахи. Крім того, ви також можете додати кілька крапель ефірної олії лимона або евкаліпта до зливного бачка, щоб ароматизувати туалети.

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