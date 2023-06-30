Пил не буде осідати дуже довго: як зробити саморобний засіб для чищення

Замість магазинної хімії спробуйте використати розчин із підручних компонентів

Важлива частина будь-якого прибирання в будинку – очищення поверхонь від пилу. Повністю позбутися пилу неможливо, він все одно осідатиме на меблях, але простий лайфхак з саморобним засобом для чищення допоможе втримати чистоту.

Не поспішайте витрачати гроші на магазинні засоби, а краще приготуйте розчин для очищення пилу своїми руками. Про це розповідає видання The Sun.

Для створення пиловідштовхувального засобу вам знадобляться чотири інгредієнти: вода, оливкова олія, столовий оцет та ефірні олії. Просто змішайте ці компоненти у невеликій скляній мисці. Так ви приготуєте ефективний засіб, який дасть гарантований ефект, на відміну від спреїв із магазину.

Як використовувати розчин від пилу при прибиранні? Зануріть у рідину губку, найкраще брати тканину з мікрофібри, а потім протріть ганчіркою поверхні. За допомогою отриманого засобу ви зможете без зайвого клопоту очистити меблі, підвіконня та інші предмети в будинку від брудного нальоту, пилу й плям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити домашній гель для прання. Засіб впорається з плямами на речах краще за покупний порошок.