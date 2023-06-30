Замочіть речі у молоці: результат вас вразить

Дивовижні лайфхаки з молоком для прибирання та прання

Молоко, крім того, що воно є джерелом основних поживних речовин для організму, також може стати сильним союзником у домашніх справах. Використання його для прибирання та прання може дати дивовижні результати.

Як використовувати молоко для прибирання

Процедура досить проста. Просто потрібно змочити ганчірку молоком і протерти поверхню, яка потребує очищення. Потім витерти насухо м’якою тканиною.

Як пише Information, такий спосіб особливо ефективний для дерев’яних, пластикових та металевих меблів. Молоко повертає їм втрачений блиск.

Як використовувати молоко проти плям

Якщо ви забруднили улюблену річ кавою, замочіть її в молоці на ніч. Пляма зникне, як за помахом чарівної палички. Цей прийом ефективніший на світлих тканинах.

Молоко також допоможе видалити плями від ручки. Просто занурить забруднену ділянку в гаряче молоко і залиште на кілька годин. Потім треба випрати речі, як завжди, і ви побачите, що пляма зникла.

Якщо ваш одяг втратив свою початкову білизну через використання дезодорантів або з часом, замочіть її в ємності з молоком на годину, а потім виперіть у звичайному режимі. Речі відновлять білизну!

Якщо на нижній частині штори для душу з’явилися непривабливі плями, замочіть її в мисці з молоком на ніч і промийте наступного дня. Усі плями зникнуть.

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