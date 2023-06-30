Про плісняву та запах вогкості забудете надовго: який засіб для цього використовувати

Неприємний запах не докучатиме завдяки цьому методу

Через надмірну вологу в будинку може утворитися пліснява. Там, де з’являється пліснява, виникає стійкий неприємний затхлий запах. Існує безліч різних способів позбутися цього неприємного явища.

Один із них не тільки виведе плісняву, а й наслідки її появи — запах вогкості. Досить обробити проблемні місця одним засобом.

Видалити темні плями цвілі та позбутися смороду допоможе будь-який відбілювач із вмістом хлору. Розведіть його з водою в пропорції 1 до 10 і протріть сумішшю проблемні поверхні. Оброблені ділянки потрібно обов’язково промити водою та витерти насухо.

Відразу варто зазначити, що цей засіб не є панацеєю і не гарантує, що в приміщенні знову не з’явиться цвіль. Грибок не з’являтиметься, якщо налагодити вентиляцію та знизити рівень вологості в будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися запаху смаженого у квартирі.