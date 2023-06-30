Як смачно пахнути навіть у спеку: лайфхаки, які продовжать стійкість парфумів

Дієві поради від виробників парфумів, що продовжує стійкість будь-якого аромату на цілий день

У будь-який момент свого життя дівчата, та й чоловіки, воліють приємно пахнути. Але часом аромат парфумів швидко вивітрюється, особливо в спекотну літню погоду.

На порталі Boujee фахівці б’юті сфери дали кілька слушних порад, які допоможуть продовжити стійкість парфуму влітку. Дотримуйтесь цих простих правил і будете чудово пахнути весь день.

Зберігайте у холодильнику

Такий спосіб зберігання чудово збереже аромат. А якщо у вашому парфумі є свіжі нотки, такі як лимон, м’ята та бергамот, то холод тільки допоможе їм краще розкритися. Якщо у вас немає можливості покласти парфуми в холодильник, то зберігайте їх хоча б на відстані від сонячних променів у сухому місці. Наприклад, у прохолодній кімнаті чи шафі.

Використовуйте вазелін

Щоб продовжити стійкість аромату, нанесіть на шкіру трохи вазеліну, а потім розпиліть духи. Його консистенція зафіксує аромат на шкірі, особливо якщо нанести на пульсуючі точки.

Розпиліть на волосся

Волосся здатне вбирати запахи. Тому навіть якщо через спекотну погоду аромат з тіла швидко вивітриться, то у волоссі триматиметься довгий час. Але щоб не зіпсувати волосся, уникайте прямого нанесення парфумів, оскільки спирт для нього шкідливий. Краще збризкати гребінець, яким потім провести по волоссю.

Розпиліть більше, ніж одну область

Коли ви розпорошуєте парфум тільки на шию та зап’ястя, ви несправедливо забуваєте про інші області, які можуть утримувати аромат протягом дня. Спробуйте обприскувати інші частини тіла, такі як пупок, задню частину колін і лікті, оскільки ці області зазвичай отримують менше сонячного світла і менше потіють. Спека може призвести до того, що духи випаруються швидше, ніж при нанесенні в прохолодні дні, тому спробуйте проекспериментувати з нанесенням їх на різні ділянки шкіри, на які не впливає сонячне світло.

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