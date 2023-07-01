Що потрібно нанести на пригорілий посуд, щоб бруд зник за 10 хвилин: лайфхак

Цей метод працює безвідмовно

Мабуть, кожен із нас стикався з такою ситуацією, коли їжа пригоріла у каструлі чи сковороді. Ми могли на короткий час відволіктися, і тільки по запаху, який поширюється по всій кухні та іншим кімнатам, ми усвідомлюємо виниклу проблему.

Цей рецепт перевірений часом та гарантовано ефективний. Всього за 5-10 хвилин ви зможете швидко очистити каструлі, сковорідки, чайник і весь посуд від забруднень, пише cpykami.

Чим очистити посуд від нагару та жиру

Вам знадобляться 3 столові ложки харчової соди, 3 столові ложки аптечного перекису водню 3% та 1 столова ложка будь-якого рідкого засобу для миття посуду. Змішайте всі інгредієнти до однорідної пасти. Потім візьміть посуд і налийте в нього воду, доведіть до кипіння і зніміть з вогню. На гарячий посуд нанесіть засіб за допомогою губки, розподіліть рівномірно по поверхні і залиште на 5 хвилин. Якщо необхідно почистити і внутрішню поверхню, злийте воду та розподіліть засіб по всьому внутрішньому простору. Після 5-10 хвилин вимийте посуд губкою — ви побачите, що бруд сходить легко і швидко, і ваш посуд знову блищить, як новий!

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