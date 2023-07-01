З чого приготувати відбілювач, не гірший за магазинний: всього три інгредієнти

Більше ніяких агресивних хімікатів та сильних запахів

Існує чимало фактів про шкоду хлорних відбілювачів. Розповідаємо про те, як приготувати безпечну домашню альтернативу, але без агресивних хімікатів чи сильних запахів.

Поєднання найбільш ефективних альтернатив хлорному відбілювачу — це комбінація перекису водню та оцтової кислоти. Однак ці два компоненти краще не змішувати в одному контейнері, бо при їх з’єднанні утворюється надоцтова кислота, яка є потужним окислювачем. Про це пише ukr.media.

Вона широко застосовується для дезінфекції на професійному рівні, особливо в харчовій промисловості, де вона вважається екологічно безпечною, оскільки розкладається на воду, кисень та оцтову кислоту.

Рецепт приготування домашнього відбілювача

Інгредієнти:

12 склянок води

1/4 склянки лимонного соку

1 склянка перекису водню

Змішайте компоненти та додайте по 2 склянки під час прання. Також, можливо використовувати суміш у пульверизаторі як універсальний мийний засіб.

Крім того, існує ще один альтернативний спосіб відбілювання, повністю безпечний та натуральний – це використання сонячного світла. Ультрафіолетове випромінювання сонця є природним дезінфікуючим засобом. Для відбілювання та дезінфекції білизни просто злегка зволожте його лимонним соком з пульверизатора і виставте на сонці.

Варто попередити, що використання оцтової кислоти в побутових умовах може бути небезпечним, оскільки вона сильно дратує шкіру, очі та органи дихання.

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