Як правильно прати купальник, щоб не зіпсувати його: що потрібно знати

Ці поради допоможуть зберегти купальники в кращому вигляді протягом усього літа

Купальники, як і інший одяг, схильні до появи плям. Але через особливу тканину і гумку вони потребують особливого догляду. Знання, як правильно прати купальник і доглядати його, продовжить термін його служби та заощадять гроші.

Найкраще, що ви можете зробити для довговічності та привабливого зовнішнього вигляду купальника – це прополоскати його після використання. Найпростіший спосіб зробити це — взяти його з собою в душ після купання в морі або басейні.

Як прати купальник вручну

Купальники краще прати вручну, а не в пральній машині. Це не вимагатиме багато сил.

Розбавте рекомендовану кількість порошку або гелю для прання у досить прохолодній воді.

Зануріть купальник у розчин і залиште на 10 хвилин.

Злийте мильну воду, а потім кілька разів прополощіть купальник у чистій воді. Після полоскання видавіть тканину з тканини. Не скручуйте купальник, щоб не розтягнути та не деформувати його.

Висушіть купальник.

Як прати купальник у машинці

У той час як ручне прання для купальника ідеальне, машинне прання теж цілком прийнятне.

Стирайте купальники в захисному сітчастому мішку для прання, який захистить речі від заплутування та розтягування.

Стирайте купальники разом з іншими легкими чи делікатними предметами одягу та уникайте важких чи громіздких речей, таких як рушники, джинси, толстовки тощо.

Купальники слід прати в холодній воді, використовуючи щадний режим, доступний у вашій машині.

Використовуйте м’який засіб для прання тонких тканин.

Не використовуйте відбілювач під час прання купальника.

Як правильно сушити купальник

В ідеалі купальник слід сушити на повітрі. Покладіть виріб горизонтально на сушарку або на чистий сухий рушник. Не розвішуйте купальник, щоб він не розтягнувся.

Як запобігти пожовтінню білого купальника

Вплив сонця, хлору, сонцезахисного крему, тощо може призвести до того, що білий або світлий купальник почне набувати жовтого відтінку.

Розчиніть пів склянки харчової соди у 4 літрах холодної води, потім залиште купальник замочуватися у цьому розчині на 1-2 години. Добре прополощіть і висушіть його на повітрі.

Видалення плям від сонцезахисного крему

Якщо пляма від сонцезахисного кольору має помаранчевий колір, з нею потрібно боротися так само як і з плямами іржі.

Промийте забруднену ділянку одягу, тримаючи тканину під прохолодною проточною водою. Працюйте швидко, піддаючи пляму впливу води тільки на той час, який потрібно для намокання цієї ділянки.

Покладіть купальник на поверхню, де він може спокійно лежати всю ніч. Якщо плоска поверхня виконана з металу, дерева або іншого матеріалу, який не повинен намокати, покладіть складений рушник між одягом та плоскою поверхнею.

Видавіть лимонний сік прямо на пляму, щоб вона добре просочилася, потім поверх лимонного соку насипте жменю солі.

Залишіть лимонний сік і сіль на ніч, щоб вони проникли в пляму і зруйнували її. Вранці висипте сіль у раковину або відро для сміття і виперіть купальник як завжди.

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