Вирішуємо проблему за 10 хвилин: позбавити срібло від чорноти допоможуть два простих засоби

Причиною потемніння може стати неправильне зберігання та догляд

Попри те, що срібло коштує значно дешевше, ніж золото, воно все одно користується великим попитом. Однак прикраси та столові прилади, виконані з цього металу, згодом можуть потемніти, а це псує зовнішній вигляд виробу.

Але не поспішайте засмучуватися, оскільки є кілька лайфхаків, за допомогою яких можна швидко та ефективно позбавити срібло чорності. Для цього не потрібні дорогі засоби. Детальніше про це читайте у матеріалі Houzz.

Як почистити срібло вдома

Нашатирний спирт

За допомогою цього м’якого рідкого засобу очистити срібний виріб від потемніння можна лише на 10 хвилин. Просто замочіть срібло в 10% розчині нашатирного спирту, додавши кілька крапель миючого засобу. Але перед тим, як виконати процедуру, відкрийте вікно або балкон, щоб не вдихати пари аміаку.

Лимонна кислота

Візьміть 100 г лимонної кислоти, розведіть у 0,5 л води, змочіть отриманим розчином ватяний тампон та протріть срібні прикраси. За допомогою засобу ви позбавитеся чорноти та окислі. Якщо потрібно, то на хвилину зануріть виріб у розчин. Але після очищення, щоб зупинити реакцію, протріть срібло розчином води та соди.

"Телеграф" писав раніше, як надати блиску срібним виробам. Потрібен лише один домашній засіб.