Лайфхаки з френч-пресом, про які майже ніхто не знає: як розумно використовувати цей пристрій

Ці хитрощі спростять життя

Френч-прес - глек зі скла або металу з дуже тонким сітчастим фільтром, який активується поршнем. Традиційно його використовують для заварювання кави чи чаю. Але френч-пресу знайшли й несподіване застосування.

"Телеграф" розповість, як можна використовувати френч-прес не за прямим призначенням.

Приготування соку без м’якоті

Щоб насолодитися свіжоприготовленим соком без м’якоті та кісточок не обов’язково цідити напій. Достатньо подрібнити фрукти або ягоди в блендері, вилити сік у френч-прес, опустити ситечко і ви отримаєте чистий сік.

Промивання крупи

Рис та інші крупи потрібно обов’язково замочувати та промивати перед приготуванням. Насипте крупу у склянку френч-пресу та налийте воду. Опустіть поршень, за бажання повторіть цей крок ще раз. Злийте брудну воду. Процедуру повторюйте, поки вода не стане прозорою. Крупа буде промита, а завдяки ситу жодне зернятко не потрапить у раковину.

Збивання молока для кави

Тепле збите молоко легко приготувати у френч-пресі. Наповніть склянку теплим молоком і активно попрацюйте поршнем, рухаючи його вгору та вниз. Збивайте молоко 30-40 секунд, або поки воно не спіниться. Якщо на пінці утворюються великі бульбашки, повертайте склянку та акуратно постукайте нею по столу. Вилийте молоко в чашку з кавою.

Приготування рослинного молока

За допомогою френч-пресу можна приготувати напої зі злаків та горіхів. Замочіть горіхи на 8 годин. Воду злийте. Горіхи перекладіть у чашу блендера та додайте знову 600-800 мл питної води. Збийте до однорідності. Перелийте рідину у френч-прес, опустіть поршень і перелийте в чистий посуд рослинне молоко.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо насправді потрібна висувна скринька під духовкою.