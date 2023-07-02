Як приготувати очисний засіб всього з двох продуктів: вийде в рази дешевше

У жодному разі не викидайте лимонні кірки

Цей домашній засіб допоможе вам освіжити і очистити все ваше житло. Воно поверне сяйво та чистоту вашим сантехнічним приладам, таким як змішувачі, раковина, ванна і навіть унітаз, дозволяє позбутися нальоту, що утворився через тверду воду.

Поєднуючи такі бюджетні інгредієнти, як лимонні кірки та оцет, ви створите бюджетну та універсальну суміш для прибирання всього, що є в оселі. Про це пише cpykami.

Як приготувати засіб для чищення

Використовуйте великі нарізані шматочки лимонної кірки. Заповніть скляну банку об’ємом 0,5 л або більше (залежно від кількості лимонів) цими шматочками і залийте їх повністю 9% оцтом. Щільно закрийте кришкою та тримайте в темному місці протягом 2 тижнів. Після цього процідіть готовий лимонний оцет.

Просто нанесіть трохи цього лимонного оцту на поверхні сантехніки, залиште на 10 хвилин, а потім промийте чистою водою. Крім того, лимонний оцет можна використовувати для видалення неприємних запахів та залишків їжі з духовки, плити та мікрохвильової печі.

Багато хто стикається із ситуацією, коли доводиться вибирати в магазині засіб для прання. Раніше "Телеграф" поділився рецептом домашнього гелю, який дозволяє відіпрати набагато краще, ніж дорогі порошки.