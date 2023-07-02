Яким саморобним розчином очистити підлогу на кухні від жиру: найпростіший лайфхак

Замість дорогих засобів побутової хімії краще використовувати натуральний очисник для підлоги

На кухні часто утворюються стійкі забруднення на різних поверхнях через липкий жир. Страждає від нальоту, який не змивається просто водою, і підлога. Однак не поспішайте витрачати гроші на магазинну хімію.

Щоб очистити підлогу на кухні від жиру, слід додати у воду один доступний інгредієнт. Про найпростіший лайфхак пише видання Express.

Як очистити підлогу на кухні від жиру? Перед миттям того ж ламінату рекомендується видалити поверхневий шар бруду та сміття, а вже потім братися за швабру. Жир на підлозі ефективно відмиє саморобний розчин із води й лимона. Такий засіб – ідеальне рішення для чищення ламінату. Що стосується швабри, то вона має бути з мікрофібри, це допоможе витерти підлогу до блиску і не залишити розводів.

Лимон невипадково використовується у складі саморобного засобу для миття підлоги. Цей цитрус має антисептичні й антибактеріальні властивості, що робить його відмінним натуральним засобом для чищення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати своїми руками засіб для чищення всього з двох продуктів. Натуральна альтернатива працює у рази краще, ніж побутова хімія з магазину.