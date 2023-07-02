Хитрість з лавровим листом приємно вразить: просто додайте його у відро

Будинок наповниться приємним ароматом

Лавровий лист активно використовують для надання специфічного аромату та смаку стравам. Але ця спеція може змінити та повсякденне прибирання. Наприклад, якщо додати лавровий лист у цебро для миття підлоги.

Лавровий лист століттями використовувався як союзник у гастрономії та як натуральні ліки. Але його переваги цим не обмежуються. Виявляється, лавр також діє як репелент від тарганів та інших комах, а також має здатність усувати неприємні запахи на одязі.

Крім того, лавровий лист може бути корисним у ванній та під час прибирання будинку. Завдяки використанню цієї спеції, будинок наповнюється ні з чим не порівнянним ароматом.

Щоб максимально використовувати очищувальні та ароматичні властивості лавра, наріжте листя, залийте теплою водою та дайте настоятися кілька годин. Потім процідіть настій і вилийте суміш у цебро для миття підлог. В результаті вийде запашний розчин, який наповнить будинок приємним ароматом.

Якщо захочете продезінфікувати ванну або кухню, ви можете додати в розчин з лавровим листом трохи білого оцту або харчової соди з кількома краплями лимона. Ці інгредієнти ще більше посилять очищувальні властивості лавра і будуть діяти як засіб від комах.

Крім того, що це простий і дешевий засіб, ви зможете насолодитися приємним ароматом, поки позбавляєтеся від забруднень у будинку.

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