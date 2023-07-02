Засинаємо без проблем: три прості поради для тих, хто страждає від безсоння

Прості поради, які допоможуть швидше заснути

Сон критично необхідний кожній людині, щоб відновити сили та уникнути проблем зі здоров’ям. Однак через напружений ритм сучасного життя, постійного стресу і навіть літньої спеки заснути буває непросто.

Втім, як повідомляє UaPortal, є кілька простих порад, які допоможуть швидше заснути і тим самим підняти самопочуття.

Режим дня

Дотримання режиму дня допоможе легко заснути. Зокрема, якщо у вас налаштований внутрішній годинник, то заснути і прокинутися без будильника буде значно простіше.

Щоб його налаштувати, ввечері можна спробувати розслабитися, а допоможуть у цьому книги, тепла ванна або медитація.

Якщо вам важко заснути, то можна спробувати повільно вдихнути через ніс, затримати дихання на кілька секунд, а потім повільно видихнути. Це допоможе розслабити тіло та заспокоїти думки.

Створення відповідних умов

Облаштуйте спальню для сну — використовуйте затемнені штори або маску для очей, щоб уникнути непотрібного світла. Також можна використовувати вушні затички або білий шум, якщо ви реагуєте на будь-який шурхіт.

Хорошою ідеєю також буде придбати хороший матрац і подушку, яка підходить персонально для вас.

Гігієна сну

Кофеїн, нікотин та алкоголь увечері є головною причиною безсоння та фрагментарного сну. Також рекомендується утриматися від користування електронними пристроями, на зразок смартфонів або ноутбуків, оскільки вони випромінюють синій колір. Це неприродне світіння може перешкоджати виробленню мелатоніну, який регулює добовий ритм живих організмів.

Замість того, щоб дивитися в монітор, можна почитати книгу, послухати заспокійливу музику або зробити легкі вправи на розтяжку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заснути також може допомогти один із популярних фруктів.