Чим натерти кран, щоб весь наліт зійшов за ніч: фантастичний трюк

Очистити кран від забруднень можна і без дорогої побутової хімії

На кранах у ванних кімнатах та кухнях може накопичуватися вапняний наліт. Для очищення змішувача необов’язково використовувати хімічні магазинні засоби. Більш ефективне рішення – натуральна саморобна паста.

Щоб очистити кран від вапняного нальоту, замочіть його в розчині з доступних інгредієнтів. Про дієвий лайфхак розповіло видання Express.

Як позбутися вапняного нальоту на крані? Приготуйте пасту із харчової соди, столового оцту чи лимонного соку. Потім натріть цією пастою змішувач і залиште на ніч. Саморобний засіб гарантовано спрацює, кран знову сяятиме від чистоти.

Харчова сода, оцет та сік лимона – доступні продукти, які знайдуться у більшості будинків, які часто використовуються в прибиранні. Завдяки своїм очищувальним властивостям паста з цих інгредієнтів чудово справляється із забрудненнями, включаючи вапняні відкладення на нержавіючій сталі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як видалити цвіль у ванній кімнаті. А ще ми писали, який спритний трюк допоможе позбавитися запаху вогкості в будинку.