Усуває запахи і вбирає вологу: який підручний продукт стане в нагоді в будинку

Ви будете менше витрачати грошей на побутову хімію, якщо дізнаєтеся про ці лайфхаки з деревним вугіллям

Неприємний запах у холодильнику, вогкість у ванній кімнаті, сморід від домашніх вихованців у будинку… З цими проблемами може впоратися один і той же продукт, який ви навряд чи використовували у прибиранні (а даремно) – деревне вугілля.

Варто звернути увагу на кілька способів застосування деревного вугілля у будинку. Про фантастичні лайфхаки розповідає видання The Sun.

Проти смороду в холодильнику

Якщо ви помітили, що з холодильника пахне неприємно, то переверніть простий трюк. Наповніть невелику ємність деревним вугіллям і залиште на одній із полиць. Продукт добре вбере весь сморід.

Від вологи в будинку

Найчастіше вологість підвищується у ванних кімнатах, що загрожує вогкістю і навіть пліснявою. Замість того, щоб витрачатися на осушувач, скористайтеся хитрістю з деревним вугіллям. Наповніть контейнер для відходів деревним вугіллям, проколіть кілька отворів у верхній частині та помістіть його у вологі місця в житлі. До речі, якщо у вашому будинку є домашні тварини, подумайте про те, щоб покласти деревне вугілля в шкарпетку та повісити її там, де необхідно усунути вологу чи запах.

Для збереження квітів

Деревне вугілля, як виявилося, може допомогти зберегти свіжі квіти. Для цього просто киньте пару дрібних шматочків деревного вугілля у вазу. Матеріал діє як фільтр, що захищає воду від забруднень, які прискорюють в’янення.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші лайфхаки з предметами побуту, які допоможуть заощадити на прибиранні у будинку. Своїми руками ви зможете з легкістю виготовити дієвий засіб для чищення.