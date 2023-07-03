Чому не можна заряджати iPhone у чохлі: ви точно про це не знали

Потрібно припинити "вбивати" акумулятор свого гаджета

Фахівці попереджають, що власники iPhone можуть пошкодити свій телефон, якщо залишають чохол на смартфоні під час заряджання.

Про те, що при зарядці краще знімати чохол з телефону, тому що це негативно впливає на акумулятор, передає prostomob.

Чому не можна заряджати iPhone у чохлі

Якщо ви заряджаєте свій iPhone, який знаходиться в чохлі, це може істотно зменшити термін служби батареї телефону. Це пов’язано з тим, що деякі матеріали, що використовуються в чохлах, можуть виділяти надлишкове тепло, що негативно впливає на акумулятор.

Важливо пам’ятати, що як високі, так і вкрай низькі температури, можуть нашкодити батареї мобільного пристрою і навіть вивести її з ладу.

Щоб продовжити термін служби вашого iPhone або будь-якого іншого смартфона, рекомендується використовувати енергозберігаючий режим та режим автояскравості. Це дозволить продовжити експлуатацію вашого гаджета.

Раніше ми писали, чи можна використовувати телефон під час заряджання. А також, як не можна заряджати смартфон.

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