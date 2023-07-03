Всього один пакетик чаю і ваша душова буде блищати як нова: хитрий прийом для швидкого прибирання у ванній

Цей прийом ефективний на будь-яких поверхнях.

Власникам душових кабін у своїх ванних 100% знайома проблема з мильним нальотом, накипом і зовсім непривабливими розлученнями на склі. На щастя, все це можна виправити і при чому вирішується досить легко — навіть без застосування "важкої" хімії.

Всього один продукт з вашої кухні здатний позбутися від бруду, що в’ївся, і вапняного нальоту на стінках вашого душу, пише портал santeplus. І цей чарівний помічник – зелений чай. Крім користі для здоров’я завдяки багатству антиоксидантів і хлорофілу, напій також має багато перспективних застосувань, як прибирання у ванній.

Трюк дуже простий. Вам потрібно буде заварити пакет зеленого чаю, а після дати напою охолонути, перш ніж вилити його в пульверизатор. Після розпиліть засіб у душі і круговими рухами потріть скло серветкою з мікрофібри, а ще краще газетою. Для найстійкіших плям можна взяти стару зубну щітку.

Зазначимо, що після застосування зеленого чаю, скло навіть не потрібно обполіскувати чистою водою. Щобільше, ваша ванна заразом буде ароматизована, адже зелений чай пахне природою.

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