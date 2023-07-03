Одяг більше не сяде і не втратить колір: експерт з прання дала корисні поради

Основні причини, через які одяг сідає, вицвітає та деформується при пранні

Буває так, що після прання одяг зменшується у розмірі, втрачає колір або навіть рветься. Всіх цих проблем можна уникнути, якщо дотримуватись простих правил.

Універсальними порадами, як не зіпсувати одяг під час прання поділилася керівниця клінінгової компанії Келлсі Запата.

Щоб шнури у спортивних штанах, піжамі та толстовках залишилися на своїх місцях і не висмикнулися з отвору потрібно зав’язати їх перед відправкою до пральної машини.

Багатьом знайома проблема, коли чорні чи темно-сині речі втрачали яскравість після прання. Щоб такого не сталося, напередодні прання виверніть темну річ навиворіт. Це дозволить засобу для прання проникати всередину одягу та водночас захистить поверхню від вицвітання.

Також у жодному разі не стирайте темний одяг у гарячій воді. Краще віддайте перевагу пранню в холодній або прохолодній воді. Це допоможе зберегти насичені темні кольори у кращому вигляді.

Також не використовуйте гарячу воду для прання, якщо не бажаєте, щоб ваші речі сіли. І для сушіння вибирайте режим з не дуже високою температурою. Можливо через це цикл сушіння речей буде довше, але зате вам не доведеться купувати новий одяг, оскільки цей раптом став малим.

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