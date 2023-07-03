Тече унітаз після змиву: просте рішення за дві хвилини

Розв'язати протікання можна легко та швидко

Часто можна виявити проблему з протіканням води з бачка унітаза, коли ситуація стає досить критичною. Єдиний спосіб зупинити нескінченний потік – закрити кран перед унітазом. Однак постійне відкривання та закривання крана не розв'яже проблему. Кран з часом зноситься і почне пропускати воду.

Якщо вода містить багато мінеральних речовин, то згодом на поверхні унітаза утворюється жовта мітка. Розв'язати проблему з протіканням унітаза дуже просто та за хвилини. Про це пише cpykami.

Що робити

Спочатку перекрийте подачу води і злийте в бачку ту, що залишилася. Потім відкрийте бачок унітаза та зніміть арматуру, повертаючи її проти годинникової стрілки.

Проблема полягає в тому, що запірна мембрана стає жорсткою, тріскається і зменшується у розмірах через жорстку воду, а це призводить до витоку. Просто замініть стару запірну мембрану на нову, яка буде дуже м’якою та податливою.

Після заміни мембрани поверніть арматуру на місце, закрийте бачок та поверніть подачу води. Зачекайте, доки бачок заповниться, потім змийте та перевірте, щоб переконатися, що проблема усунута.

Раніше ми розповідали, як прибрати неприємний запах в унітазі. Туалет запахтить без освіжувача.