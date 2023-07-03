Навіть губка не знадобиться: як вимити блендер за лічені секунди

Проста послідовність дій допомагає швидко очистити блендер від забруднень

Блендер – справжній помічник на кухні. За допомогою нього можна подрібнити будь-які продукти, приготувати соуси, соки чи коктейлі. Але, як і у випадку з іншим посудом — блендер схильний до сильних забруднень. І якщо чашу можна вимити практично без проблем, якщо не брати до уваги важкодоступні місця, то очищення гострих ножів вимагає особливої обережності.

Але є один спосіб дуже швидко прибрати навіть застарілі забруднення. Попри його простоту, мало хто користується цим лайфхаком.

Як очистити блендер

Після подрібнення продуктів або приготування страви налийте гарячу воду в чашу блендера. Рідина має заповнити половину чаші.

Додайте кілька крапель засобу для миття посуду та пару крапель соку лимона. У разі дуже сильного забруднення додаємо ще столову ложку оцту та чайну ложку соди.

Після цього занурить насадку в чашу, у випадку зі стаціонарним — закрийте кришку та увімкніть блендер на високій потужності на кілька секунд.

Після цього вилийте вміст у раковину, а чашу блендера та ножі сполосніть прохолодною водою.

За потреби повторіть дії та дайте деталям блендера висохнути.

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