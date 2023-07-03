Геніальна саморобна пастка вирішить проблему з мухами в будинку: незамінний літній лайфхак

Спека приводить у наші оселі небажаних гостей – мух

Влітку в будинках з’являється більше непроханих гостей – комах, включаючи набридливих комарів та всюдисущих мух. Боротися зі шкідниками магазинними спреями не завжди ефектно, краще заощадити гроші й зробити приманку для мух своїми руками.

Щоб позбавитися мух у будинку, виготовте геніальну саморобну пастку з підручних матеріалів. Лайфхаком ділиться видання The Sun.

Мух у будинку приваблює органіка, що розкладається, наприклад, залишки їжі в сміттєвих контейнерах. Тоді як плодові мушки злітаються на солодкі газовані напої, алкоголь та перестиглі фрукти. Вирішити проблему з комахами просто, ви обійдетесь без дорогих магазинних репелентів.

Пастка для мух своїми руками

Простий спосіб позбутися мух – пастка із пластикової пляшки. Для цього розріжте тару навпіл, нижня половина повинна бути трохи довшою за верхню. Потім зніміть кришку з пляшки та наповніть дно водою. Далі вставте верхню частину догори дном у нижню половину пляшки, надавши форму такої собі вирви.

Після цього нанесіть трохи солодкої рідини (газованки, меду, сиропу) навколо шийки пляшки, щоб залучити шкідників. Зробіть два отвори у верхній частині пляшки, прикріпіть мотузку і повісьте приманку там, де найчастіше бачите мух у будинку.

Яку б солодку приманку ви не вибрали, мухи відчують її запах і прямують прямо до вашого саморобного пристосування. Як тільки шкідники опиняться всередині, вони потраплять у пастку: через мокрі крила не зможуть летіти і повернутися у вузький отвір, в результаті застрягнуть.

Пастка для мух із пляшки. Фото: The Sun

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи боротьби з мухами у будинку влітку. Впоратися з небажаними комахами можна без хімікатів.