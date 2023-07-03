Як прибрати неприємний запах секонд-хенду з одягу: знадобиться всього пара підручних засобів

Відразу після покупки одягати речі не можна

В останні роки секонд-хенд став користуватися великою популярністю, адже там можна знайти за дешевими цінами стильні брендові речі. Однак одяг у секонд-хендах обробляють формаліном та паром, тому після покупки його одягати не можна. Як мінімум бажано позбутися специфічного запаху.

Зробити це можна в домашніх умовах, застосовуючи кілька підручних засобів, які ефективно допоможуть усунути проблему. Детальніше про це розповіли у матеріалі Life.fakty.

Як вивести запах секонд-хенду з речей

Якщо запах не сильний, то можна спробувати найпростіший метод — випрати річ із подвійним ополіскуванням кондиціонером для білизни. Просто використовуйте подвійну порцію порошку і під час прання вибирайте максимально високу температуру, але враховуйте матеріал виробу. Якщо запах сильний, тоді варто залишити одяг на добу у воді, додавши подвійну порцію ополіскувача, а потім закинути річ у прання.

Також експерти радять застосувати нашатирний спирт. Просто візьміть 25 мл 10-відсоткового засобу та розбавте у 5 літрах води. Додайте туди одяг і нехай він полежить у розчині кілька годин. Після цього річ потрібно випрати звичайним способом.

Ще можна зробити розчин з оцету, солі та соди. Візьміть 100 мл соди, 100 мл оцту та 60 г солі та розбавте в 10 л гарячої води. Залишіть у ньому одяг, куплений у секонд-хенді на 8 годин. Після цього закиньте в машинку, використовуючи велику кількість ополіскувача.

"Телеграф" писав раніше, яка температура при пранні вважається ідеальною. Господиням рекомендують дотримуватись кількох правил.