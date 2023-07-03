Чайник прослужить набагато довше: яким підручним продуктом очистити накип

Ваші напої будуть смачнішими, якщо прибрати вапняні відкладення з чайника

Чайник – один із побутових приладів, якими ми користуємося щодня та неодноразово. Усередині нього може осідати вапняний наліт. Позбутися накипу можна просто, навіть не використовуючи магазинні засоби.

Щоб очистити чайник від нальоту, зробіть простий лайфхак із підручним продуктом. Про це розповідає Express.

Якщо регулярно чистити чайник від накипу, то ви усунете будь-який дивний присмак, а ще продовжите термін служби вашого приладу. До того ж, що для видалення вапняного нальоту будуть потрібні доступні продукти: столовий оцет або лимонна кислота, а також вода.

Як очистити чайник від накипу? Спочатку протріть зовнішню поверхню пристрою, попередньо відключивши від мережі. Після цього знову увімкніть чайник, наповніть його водою до позначки три чверті на індикаторі.

Додайте в прилад трохи оцту чи лимонної кислоти, долийте воду до верхньої позначки. Увімкніть чайник і доведіть суміш до кипіння. Після цього відключіть прилад від мережі та залиште розчин у чайнику на кілька годин.

Потім вилийте розчин і ретельно промийте внутрішню частину чайника. Наповніть пристрій чистою водою і знову закип’ятіть. Нарешті, спорожніть чайник, промийте водою – очищення завершено.

Від нальоту страждає не лише чайник, а й крани на кухнях та у ванних кімнатах. "Телеграф" писав раніше, яка хитрість допоможе відмити змішувач до блиску.