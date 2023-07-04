Позбавляємося іржі у ванній: знадобляться всього два копійчані засоби

Іржа – явище природне, але неприємне

Необхідно стежити за тим, щоб у ванній кімнаті було чисто та свіжо, а для цього можна використовувати різні хитрощі. Але однією з найпоширеніших проблем є утворення нальоту та іржі на ванні. І вирішувати цю проблему слід невідкладно.

Експерти в матеріалі Glavred розповіли, як повернути їй білий вигляд, не вдаючись до дорогих засобів. І виявилося, що варіанти існують, при цьому ви витратите мінімум зусиль та коштів.

Як позбавитися від іржі у ванній

Насамперед, слід знати, що іржа виникає через солі заліза, які містяться у воді, а причиною підтікання можуть бути старі труби. Тому необхідно вирішити проблему, щоб іржа не з’являлася щоразу.

Щоб позбутися негарних плям, слід взяти перекис водню, який, мабуть, можна знайти у кожному будинку. Змішайте 50 г засобу з 150 мг нашатирю в літровій банці, залиште на 10-15 хвилин, щоб відбулася необхідна реакція.

Далі в отриманому розчині змочіть губку і нанесіть ретельно на всю поверхню ванни. Особливу увагу потрібно приділити місцям із плямами іржі. Змийте засіб через 20-30 хвилин теплою проточною водою. Якщо пляма стара, то можна повторити процедуру, щоб ефект був сильнішим.

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