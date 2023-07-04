Навіщо досвідчені господині наливають оцет у шампунь: хитрість

Ця суміш здатна спростити ваше прибирання вдвічі

Унітази, раковини та ванни необов’язково вимагають дорогих хімічних засобів. Досвідчені господині знають, як досягти блискучого результату, використовуючи простий та економний розчин.

Про це пише ukr.media. Наведений нижче спосіб перевершить ваші очікування від чистоти ванної кімнати. Ви зможете здійснити його за допомогою доступних інгредієнтів, які, ймовірно, вже є у вас вдома.

Рецепт приготування засобу для сантехніки

Візьміть пульверизатор і кілька простих компонентів: оцет та шампунь чи ополіскувач. Особливо важливо, щоб шампунь містив силікони, тому що вони допоможуть надати поверхні блиску. Потім візьміть порожню ємність з пульверизатором і налийте оцет. Після цього додайте 50 мл шампуню або ополіскувача. Обов’язково добре струсіть ємність із розчином, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися.

Розпорошіть приготований розчин на поверхні будь-якої сантехніки, рівномірно покриваючи всі забруднення та вапняний наліт. Залиште його на поверхні на 20 хвилин. Через час візьміть вологу губку або ганчірку і обережно протріть поверхні сантехніки. Ви побачите, що весь бруд і нальоти легко видаляються, залишаючи за собою блискучу чистоту.

Раніше "Телеграф" пояснював, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні. Бруду та нальоту більше не буде.