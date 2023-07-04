Більше ніяких дірок у ваших речах: які два запахи відлякають моль

Впоратися з комахою можна без хімічних засобів проти молі, а лише використовуючи натуральні альтернативи

Комахи, включаючи всюдисущих мух, комарів та міль, можуть стати в будинку справжньою проблемою. Однак не поспішайте купувати дорогі репеленти в магазинах, знайдеться ефективніша альтернатива, до того ж цілком натуральна.

Щоб позбавитися молі в будинку, використовуйте певні запахи, які ненавидять ці шкідники. Про це розповідає видання Express.

Міль — неприємна комаха, яка може зіпсувати одяг, текстильні елементи інтер’єру та інші речі в будинку. Впоратися з метеликами не завжди просто, але є два найбільш ефективні запахи для їхнього відлякування.

Так, ефірні олії, такі як лаванда та кедр, можуть допомогти запобігти відкладанню яєць міллю. Ці ефірні олії — чудові фактори для стримування шкідника, для цього просто слід використовувати їх у ящиках та шафах.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи боротьби з моллю у будинку. Виявляється, чудовий засіб у цьому питанні – звичайний лавровий лист. Тоді як позбавитися харчової молі на кухні допоможуть інші натуральні репеленти — гвоздика або часник.