Як заточити ніж за 5 хвилин, якщо немає точилки: на допомогу прийдуть підручні засоби

Після частого використання навіть найгостріший ніж втрачає свої характеристики

Щоб на кухні було комфортно і приємно працювати, потрібно подбати про те, щоб все кухонне приладдя було в належному стані, зокрема ножі. Цим предметом ми користуємося дуже часто, тому слід стежити, щоб він був заточений.

Експерти нагадують, що гострий ніж робить процес приготування їжі не тільки зручним, але й безпечним, тому що менше зісковзує та ефективніше працює. Але що робити, якщо вдома немає точилки? У таких ситуаціях врятують лайфхаки, про які розказано у матеріалі Sante Plus.

Як заточити ножі без точилки

Візьміть інший ніж

Щоб привести кухонний інструмент у порядок, візьміть в одну руку тупим краєм вгору той ніж, яким заточуватимете, а в другу руку — ніж, який затупився, і потріть його лезо об тупий край під кутом 30 градусів. Декілька разів проведіть так лезом туди-сюди і ви зможете ефективно далі з ним працювати.

Пилка для нігтів

На допомогу може прийти жорстка пилка для нігтів. Покладіть її на плоску поверхню і проведіть по ній ножем, який затупився. Через кілька хвилин інструмент повинен стати гострішим. Але тільки не варто сильно терти, щоб не пошкодити ні один, ні другий предмет.

Керамічний посуд

Ще один швидкий варіант, який допоможе заточити ніж. Візьміть керамічний посуд, переверніть її вгору дном і спробуйте загострити ніж за допомогою кромки, яка у такого посуду досить шорстка і дуже міцна.

"Телеграф" писав раніше, як за допомогою підручних засобів можна наточити тертку. Усього за пару хвилин ваш кухонний предмет стане готовим до роботи.