Для чого потрібні силіконові лямки на одязі: не всі знають правильну відповідь

Не поспішайте зрізати та викидати лямки

На деяких видах одягу можна побачити пришиті силіконові лямки, справжнє призначення яких не всім зрозуміле і відоме. Такі лямки передусім потрібні для вирішення практичних завдань та спрощення життя.

Тонкі силіконові лямки зазвичай пришивають до топів із глибоким декольте або великим вирізом на спині. У цьому випадку вони необхідні для того, щоб вішати одяг на плечики та надійно його на них фіксувати. Достатньо накинути петлі на гачок, і тканина не спадатиме з плічок.

Але є ще одна функція у цих лямок. Вони запобігають деформації тканини. Завдяки ним плечові шви та горловина не розтягуються.

Деякі жінки знайшли хитре застосування силіконовим лямкам. Якщо їх пристебнути до бюстгальтера, цей елемент спідньої білизни не потрапить на загальний огляд.

Тому не варто квапитися і відразу після покупки зрізати й викидати лямку.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого до нових речей пришивають невеликий клаптик тканини.