Як відмити шпалери та не зіпсувати їх: використовуйте ці засоби

Шпалери потребують регулярного очищення, але робити це потрібно обережно

Прибирання будинку — це завдання, яке вимагає уваги до кожної деталі, включаючи очищення менш помітних поверхонь, таких як шпалери. Часто недооцінюється важливість підтримувати ці поверхоні у чистоті, що з часом може призвести до накопичення мікробів та пилу.

Якщо стіни обклеєні шпалерами, важливо знати, як їх очистити, не пошкодивши та не зіпсувавши зовнішній вигляд. На щастя, є ефективні методи очищення, які дозволять довше зберегти шпалери в ідеальному стані.

Поради, як ефективно очистити шпалери

Визначте тип шпалер. Перед тим, як розпочинати чищення, переконайтеся, що ви знаєте, який тип шпалер. В цьому випадку мова піде про вініл, який є найпоширенішим і найміцнішим. Шпалери з цього матеріалу водонепроникні та миються, що робить їх ідеальними навіть для кухні та ванної.

Видалення пилу. Перед нанесенням будь-якого засобу для чищення видаліть пил з поверхні шпалер за допомогою ганчірки з м’якої тканини або з мікрофібри.

Акуратне очищення. Для видалення легких плям і слідів використовуйте тканину або губку змочену теплою водою з невеликою кількістю нейтрального мила. Обережними круговими рухами протріть поверхню, не застосовуючи сильного тиску.

Видалення стійких плям. Якщо ви виявите плями, які важко видалити, ви можете спробувати м’яку щітку або м’яку гумку. Злегка натисніть і обережно потріть пляму, доки вона не зникне.

Правильне сушіння. Після очищення обов’язково протріть шпалери чистою сухою тканиною. Не залишайте їх надто вологими, оскільки це може пошкодити папір. У разі потреби використовуйте вентилятор або відкрийте вікна, щоб прискорити процес висихання.

Додаткові рекомендації

Перед очищенням перевірте засоби на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що метод очищення не пошкодить шпалери та не знебарвить їх.

Уникайте абразивних засобів. Не використовуйте агресивні чи абразивні засоби для чищення, які можуть пошкодити поверхню шпалер. Вибирайте нейтральне мило та м’які миючі засоби.

Використовуйте щітки та губки з м’якою щетиною, щоб не подряпати та не пошкодити шпалери.

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